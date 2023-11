Schnelle Entwarnung Spezialeinheiten der Polizei an Neunkircher Schule im Einsatz

Der 24-Jährige führte die Beamten zu seinem Fahrzeug und zeigte ihnen, in seinem Kofferraum verstaut, eine Softairwaffe. Laut Mitteilung der Polizei vom Vormittag bestand also zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr an der Schule. Die Ermittlungen zu der aufgefundenen Waffe dauern noch an.