Schnelle Entwarnung Spezialeinheiten der Polizei an Neunkircher Schule im Einsatz

Der 24-Jährige führte die Beamten zu seinem Fahrzeug und zeigte ihnen, in seinem Kofferraum verstaut, eine Softairwaffe. Laut Mitteilung der Polizei vom Vormittag bestand also zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr an der Schule. Die Ermittlungen, um welche Art es sich bei der aufgefundenen Waffe handelt, dauern noch an. Untersucht werde dabei, ob der Schüler für die Waffe eine Genehmigung braucht. Denn Softairwaffen mit einer Geschossenergie von über 7,5 Joule sind erlaubnispflichtig und fallen somit unter das Waffengesetz. Sollte die Waffe genehmigungspflichtig sein, könnten weitere Ermittlungen folgen.