Polizei sperrt Straße : Schwerer Unfall in Neunkirchen: Lkw-Fahrer erwischt Fußgänger (75)

Schwerer Unfall in der Neunkircher Innenstadt: Die Polizei ermittelt. Foto: Brandon-Lee Posse

Neunkirchen Bei einem Unfall ist ein Mann am frühen Freitagnachmittag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei blieb die Straße wegen der Spurensicherung auch Stunden danach gesperrt. Erste Informationen, wie es zu dem Unglück kam.

Mit schweren Verletzungen ist ein Mann ins Krankenhaus gekommen. Er war in Neunkirchen von einem Lastwagen erfasst worden. Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, hatte sich das Unglück am Freitag, 26. August, in der Innenstadt ereignet. Gegen 13.20 Uhr wollte der 75-Jährige am Zebrastreifen die Fahrbahn in der Langenstrichstraße im Bereich Oberer Markt überqueren.

Unfall in Neunkirchen: Mann fährt Opfer in Innenstadt an

In diesem Moment bog ein 30 Jahre alter Fahrer mit seinem Kleintransporter aus der Hüttenbergstraße ein. Nach Ermittlerangaben soll er dabei den Rentner übersehen und mit seinem Wagen erfasst haben. Das Opfer stürzte und erlitt erhebliche Blessuren.

Zur Unfallstelle kam auch der Rettungshubschrauber Christopher 16. Allerdings brachte dann ein Krankenwagen den Verletzten in die städtische Klinik. Ob der Mann in Lebensgefahr schwebt, wusste der Polizeisprecher nicht.