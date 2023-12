Polizei-Großeinsatz Schüsse vor Kneipe in Neunkirchen – Mann (53) schwer verletzt, mehrere Festnahmen

Mehrere Schüsse haben Menschen in Neunkirchen aufgeschreckt. Dabei wurde am Dienstagabend, 19. Dezember, ein Mann schwer verletzt. Bis in die Nacht dauerte ein groß angelegter Einsatz, der mit vier Festnahmen endete. Das berichtet ein Sprecher des polizeilichen Führungs- und Lagezentrale in Saarbrücken am frühen Mittwochmorgen und bestätigte damit Informationen der Saarbrücker Zeitung. Demnach war es gegen 20.30 Uhr zu dem dramatischen Zwischenfall vor einer Kneipe in der Innenstadt gekommen.