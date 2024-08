Rettungshubschrauber im Einsatz Mann in Neunkirchen mit brennender Flüssigkeit übergossen – Staatsanwalt: versuchte Tötung (Fotos)

Update | Neunkirchen · Dramatischer Zwischenfall in Neunkirchen: Ein Mann ist mit schwersten Verbrennungen in eine Spezialklinik gekommen. Die Tat soll sich in Neunkirchen zugetragen haben. Ein Mann wurde festgenommen. Erste Informationen der Polizei zum möglichen Tathergang.

09.08.2024 , 17:07 Uhr

