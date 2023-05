Frau wurde schwer verletzt Mann sticht Mitarbeiterin (35) einer Gaststätte in Neunkirchen nieder

Wie die Polizei Neunkirchen auf Anfrage der SZ mitteilt, ist es am Sonntag, 7. Mai, gegen 5 Uhr am frühen Morgen zu einer schweren Auseinandersetzung in einer Gasstätte in der Marktstraße gekommen. Der Streit zwischen einem 62-jährigen Gast und einer Angestellten der Gasstätte sei eskaliert. „Die Frau erlitt mehrere Stichverletzungen im Oberkörper“, erklärte die Polizei unserer Zeitung. Die 35-Jährige sei schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht.