Polizei sucht nach Zeugen : Streit in Neunkirchen gerät aus dem Ruder: Mann sticht 32-Jährigem Messer in den Hals

Ein 32-Jähriger aus Neunkirchen ist bei einem Streit mit einem Messer so schwer am Hals verletzt worden, dass er in die Intensivstation eingeliefert werden musste. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Neunkirchen Mit schweren Verletzungen ist ein Mann in die Intensivstation eingeliefert worden. Der Auslöser war eine brutale Messerattacke in Neunkirchen. Der 29-jährige Tatverdächtige selbst alarmierte die Polizei.

Ein Streit zwischen zwei Männern ist in Neunkirchen eskaliert: Dabei wurde ein 32-Jähriger mit einem Messer so schwer am Hals verletzt, dass er in eine Intensivstation eingeliefert werden musste. Wie die Polizei mitteilt, gerieten die beiden Männer am Samstag, 22. Oktober, in der Lutherstraße in Neunkirchen aneinander.