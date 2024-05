Vorfall in Neunkirchen Erst bedroht, dann angegriffen – Mann (36) durch Faustschlag verletzt

Zu wilden Szenen ist es am Pfingstmontag, 20. Mai, in Neunkirchen gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei in Neunkirchen auf SZ-Nachfrage. Zunächst beleidigte ein 36-Jähriger aus Namborn einen 33-Jährigen aus Waldmohr. Der Vorfall ereignete sich um 10.30 Uhr in der Ostertalstraße in Neunkirchen.