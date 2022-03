Brandermittler am Donnerstagmorgen vor Ort : Nach Kellerbrand in Neunkirchen: Mehrfamilienhaus in der Innenstadt derzeit unbewohnbar

Foto: dpa/Marcel Kusch

Update Neunkirchen In der Nacht auf Donnerstag ist in Neunkirchen ein Keller in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. 23 Bewohner mussten evakuiert werden. Das Haus ist nach dem Löscheinsatz laut Feuerwehr unbewohnbar.

Der Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Wellesweilerstraße in Neunkirchen ist der Polizei am Donnerstag um 3.40 Uhr gemeldet worden. Nach Auskunft des Lagezentrums der Polizei ist ein Haufen Unrat in Brand geraten. Eine geschlossene Brandschutztür verhinderte laut Polizei offenbar Schlimmeres. Das Mehrfamilienhaus musste dennoch evakuiert werden. Die 23 Bewohner konnten über das Treppenhaus das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand.

Nach den Löscharbeiten konnten sie nur kurz in ihre Wohnungen zurückkehren. „Aufgrund starker Rauchentwicklung während des Brandes ist im Haus ein massiver Rauchschaden entstanden“, sagt Christopher Benkert, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen, am Donnerstagmorgen der SZ. Das Mehrfamilienhaus sei deshalb derzeit unbewohnbar. Für 14 Bewohner musste die Stadt Neunkirchen eine Notunterbringung organisiert. Neun Bewohner kamen bei Freunden und Verwandten unter.