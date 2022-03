Brandermittler am Donnerstagmorgen vor Ort : Kellerbrand in Neunkirchen: Mehrfamilienhaus in der Innenstadt evakuiert

Foto: dpa/Marcel Kusch

Neunkirchen In der Nacht auf Donnerstag ist in Neunkirchen ein Keller in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Was bisher bekannt ist.

Der Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Wellesweilerstraße in Neunkirchen ist der Polizei am Donnerstag um 3.40 Uhr gemeldet worden. Nach Auskunft des Lagezentrums der Polizei ist ein Haufen Unrat in Brand geraten. Eine geschlossene Brandschutztür verhinderte laut Polizei offenbar Schlimmeres. Das Mehrfamilienhaus musste dennoch evakuiert werden. Die Bewohner konnten über das Treppenhaus das Gebäude verlassen.