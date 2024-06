Öffentlichkeitsfahndung beendet Vermisster Jugendlicher ist wieder aufgetaucht

Am Donnerstagabend, 20. Juni, meldete die Polizeiinspektion Neunkirchen, dass ein 14-jähriger Jugendlicher vermisst wird. Der Jugendliche war am Morgen aus einer Wohngruppe in Neunkirchen-Wiebelskirchen abgängig, teilte die Polizei Neunkirchen mit. Zuletzt gab es Hinweise darauf, dass sich der 14-Jährige an diesem Tag im Bereich des Hauptbahnhofes in Saarbrücken aufhalten könnte.