500 000 Euro Schaden : Großbrand in alter Schlossbrauerei in Neunkirchen (Fotos vom Einsatz)

Großbrand in alter Schlossbrauerei in Neunkirchen (Fotos vom Einsatz)

Die Feuerwehr in Neunkirchen ist in der Nacht zu einem Großeinsatz ausgerückt. Betroffen war die alte Schlossbrauerei. Anwohner mussten gewarnt werden.

In der Nacht zu Samstag hat es in der alten Schlossbrauerei in Neunkirchen gebrannt. Das bestätigte die Führungs- und Lagezentrale der Polizei der Saarbrücker Zeitung. Demnach waren dort gegen ein Uhr in der Nacht zahlreiche Meldungen eingegangen: Ein Gebäude stehe in Brand.