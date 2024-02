Polizei fahndet mit Fotos EC-Karte aus Neunkircher Krankenhaus gestohlen und 5000 Euro abgehoben

Laut Polizeiangaben wurde dem Patienten sein Geldbeutel am 9. September gegen 17 Uhr im Krankenhaus gestohlen – mitsamt EC-Karte. Noch am selben und am darauf folgenden Tag sei mit der gestohlenen Karte mehrmals Bargeld an verschiedenen Automaten in Neunkirchen abgehoben worden. Insgesamt sei der Bestohlene dabei um etwa 5000 Euro gekommen.