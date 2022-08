Rettungshubschrauber im Einsatz : Frontalcrash bei Neunkirchen: Zwei Menschen werden schwer verletzt

Neunkirchen Am Übergang zur viel befahrenen B41 an der Neunkircher Westspange hat sich am frühen Samstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Die Feuerwehr ist vor Ort. Die Polizei sperrte die Strecke in beide Richtungen.

Bei einem Verkehrsunfall bei Neunkirchen im Saarland sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am frühen Samstagabend, 13. August. Dabei stießen zwei Autos frontal zusammen.

Nach ersten Informationen des Neunkircher Feuerwehrsprechers Christopher Benkert waren die beiden Wagen am Übergang der städtischen Westspange zur B41 aufeinandergeprallt. Die Helfer seien gegen 17.50 Uhr alarmiert worden.

Neunkirchen: Ersthelfer zieht Opfer aus Wrack

In beiden Autos – ein silberfarbener VW-Polo sowie ein gelber VW-Fox – saß jeweils nur der Fahrer. Zufällig war unter den ersten Helfern ein Mitarbeiter der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus Völklingen. Er habe eines der Opfer aus dem Wrack gezogen.

Der Rettungshubschrauber Christoph 16 hatte einen Notarzt zur Unglücksstelle gebracht, ein weiterer kam mit dem Krankenwagen. Beide Verletzten seien in Kliniken gefahren worden. Über das Ausmaß der Blessuren war zunächst nichts bekannt. Die beiden Fahrzeuge seien auf den Landkreis Neunkirchen zugelassen, die Herkunft der beiden verletzten Männer sei noch unklar.