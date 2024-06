Brand in Neunkirchen Giftiger Rauch bedroht Mensch und Tier – Feuerwehr rückt zu Rettungsaktion aus

Da läuteten alle Alarmglocken: Die Feuerwehr in Neunkirchen ist am Mittwoch, 19. Juni, über ein verrauchtes Haus in der Brauereistraße informiert worden – verbunden mit dem Hinweis, dass Personen durch den Qualm eingeschlossen seien. Deshalb machten sich die Feuerwehrleute ganzer drei Löschbezirke – Neunkirchen Innenstadt, Wellesweiler und Wiebelskirchen – auf den Weg zum Ort des Geschehens. Insgesamt seien elf Fahrzeuge und 30 Einsatzkräfte beteiligt gewesen, sagt Christopher Benkert, Pressesprecher der Feuerwehr Neunkirchen.