Feuerwehr-Großeinsatz : Frau (68) stirbt bei Brand in Neunkirchen – erneuter Alarm am Vormittag

Update Neunkirchen Bei einem Wohnhausbrand ist eine Frau tödlich verletzt worden. Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Donnerstag etliche Bewohner retten. Viele kamen ins Krankenhaus. Der Schaden ist immens.

Dramatische Szenen bei einem Brand in einem Miethaus: Dabei ist eine Frau in der Nacht auf Donnerstag, 29. Dezember, gestorben. Die Feuerwehr war in Neunkirchen bis zum frühen Morgen im Großeinsatz.

Wie Feuerwehr-Sprecher Christopher Benkert auf SZ-Anfrage berichtet, waren seine Kollegen gegen 0.40 Uhr alarmiert worden. In einem Zimmer in der ersten Etage des mehrgeschossigen Eckhauses in der Innenstadt brenne es. Als die Helfer an der Unglücksstelle eintrafen, drang dichter Qualm aus einem Fenster. Wenig später schlugen Flammen heraus.

Bewohner im brennenden Haus retten sich auf Balkone und rufen aus Fenstern um Hilfe

Unterdessen hatten sich zahlreiche Bewohner auf Balkone des Innenhofes in Sicherheit gebracht. Andere wiederum riefen aus Fenstern heraus um Hilfe. Zehn Menschen retteten die Wehrleute über Drehleitern. Darunter sei eine Familie mit vier Kindern gewesen.

Besonders brenzlig war die Rettung eines Mannes, der in seiner Dachgeschosswohnung festsaß. Dazu musste die Feuerwehr die Drehleiter neu positionieren, um ihn zu erreichen. Wie Benkert berichtet, versuchten seine Kollegen, den Eingeschlossenen zunächst zu beruhigen. Er sollte Ruhe bewahren und auf den Rettungskorb der Drehleiter warten.

Der Mann sei aber in Panik geraten. Er stieg aus dem Fenster, um den Flammen zu entgehen. Er wollte sich aufs Dach retten. Das habe es den Feuerwehrleuten erschwert, ihn aus der Wohnung zu holen. Letztlich gelang es ihnen aber.

Trauriger Ausgang indes für eine 68-Jährige: Die Feuerwehr hatte sie über das Treppenhaus ins Freie gebracht. Sie sei an Ort und Stelle wiederbelebt worden, dann aber doch an ihren schweren Verletzungen gestorben. Sie hatte in der Wohnung gelebt, wo das Feuer ausbrach.

Elf Menschen wurden über Drehleitern aus dem brennenden Haus herausgeholt, weitere brachten sich selbst in Sicherheit. 14 Menschen kamen wegen Rauchvergiftung in umliegende Krankenhäuser, darunter nach Neunkirchen-Kohlhof und zur Uni-Klinik nach Homburg. Bis auf einen Verletzten seien alle wieder entlassen, wie ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage sagt. Sie seien bei Freunden und Bekannten untergekommen.

Insgesamt sollen an die 20 Menschen dort leben. Nach Mitteilung der Polizei seien die Betroffenen zwischen zwei und 55 Jahre alt.

Unterdessen breitete sich das Feuer in der betroffenen Wohnung schlagartig aus. Benkert; „Die Flammen zündeten durch und setzten vieles in Brand.“ Viel Unrat soll sich in den vier Wänden befunden haben. Beobachter sprechen von einer Messiwohnung. Die Feuerwehr musste mit Atemmasken vordringen, um den Brand zu löschen.

Probleme habe der Wehr der starke Wind bereitet. So habe dieser die Flammen angefacht, berichtet Benkert. Grund für die Zugluft im Gebäude: die durch den Brand geborstenen Fenster.

Großeinsatz der Feuerwehr in Neunkirchen dauerte bis zum frühen Morgen

Dieser blieb auf die betroffenen Bereich begrenzt. Dennoch können die Bewohner vorerst nicht zurück. Das Haus ist zurzeit nicht zu bewohnen. Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen. Die Polizei schätzt den Schaden im sechsstelligen Bereich.

Der Bereich Marien-/Lutherstraße blieb bis zum Morgen gesperrt. Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz gegen 5 Uhr. Zeitweise sei auch ein benachbartes Haus evakuiert worden, sagt ein Polizeisprecher. Die drei Bewohner kehrten anschließend unversehrt zurück, sagt die Polizei.

Erneuter Alarm am Vormittag

Mehr als 80 Einsatzkräfte sollen vor Ort gewesen sein, darunter auch vom Technischen Hilfswerk (THW). Fünf von sieben Löschbezirken aus der Kreisstadt Neunkirchen waren gefordert. Zusätzlich Verstärkung habe es aus Spiesen-Elversberg gegeben.