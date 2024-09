Kurioser Fall 62-Jähriger ohne Erinnerung in Neunkirchen schwer verletzt aufgefunden

Neunkirchen · Ein 62-Jähriger ist am 7. September schwer verletzt am Mantes-La-Ville Platz in Neunkirchen entdeckt worden. Die Polizei sucht Zeugen – und interessiert sich besonders für eine bestimmte Person.

17.09.2024 , 12:49 Uhr

Auf dem Mantes-La-Ville Platz zwischen Rewe und Ellenfeldstadion ist ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Was ihm passiert war, konnte er nicht sagen. Foto: Engel