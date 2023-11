Größer als ein Fuchs, kleiner als ein Wolf Neues Raubtier breitet sich in Deutschland aus – bald auch im Saarland?

Er sieht aus wie ein Wolf im Kleinformat und lebt am liebsten mit einem Partner oder auch im Rudel in Savannen, Halbwüsten, felsigen Gegenden oder auch in dichten Wäldern: Der Goldschakal (Canis aureus) breitet sich immer mehr in Deutschland aus. Er ist eine eng mit dem Wolf verwandte Art der Hunde und mit sieben bis 15 Kilogramm Körpergewicht und einer Schulterhöhe von 44 bis 50 Zentimeter etwas größer als der Rotfuchs (Vulpes vulpes) und deutlich kleiner als der Wolf (Canis lupus). Im Interview mit der Saarbrücker Zeitung erklärt der Wildtierexperte Jörg Tillmann von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, warum dieses neue Raubtier in Deutschland bislang so wenig Beachtung findet, ob der Goldschakal gefährlich ist und ob das Raubtier bald auch im Saarland auftauchen wird.