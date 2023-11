Größer als ein Fuchs, kleiner als ein Wolf Neues Raubtier breitet sich in Deutschland aus – bald auch im Saarland?

JÖRG TILLMANN Der Goldschakal ist als Art von gemein­schaftlichem Interesse in Anhang V der FFH-Richtlinie der EU gelistet. Danach ist in Deutschland ein günstiger Erhaltungs­zustand zu gewährleisten. Zur Bewertung seiner ökologischen Wir­kung ist eine sorgfältige Dokumentation der Ansiedlungstendenz des Goldschakals in Deutschland erforderlich. Nur auf dieser Basis lässt sich der erforderliche günstige Erhaltungszustand definieren. Ein Monitoring angelehnt an das detail­lierte Wolfsmonitoring in Deutschland bietet sich an. Wichtig sind wildbiologische Studien zu dessen Raumverhalten, Nahrung oder Sozialverhalten hierzulande – Ergebnisse älterer Studien zum Beispiel aus den Balkanländern sind hier nicht unbedingt 1:1 übertragbar. In Deutschland muss noch die Wissensbasis über diese neue Art aufgebaut werden.