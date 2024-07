Mehrere Kommandos nötig Neunkirchen kommt nicht zur Ruhe – erneut großer Polizei-Einsatz in der City (Fotos)

Massives Polizei-Aufgebot zuerst zweimal im Umfeld des Saarpark-Centers, jetzt ein weiterer Einsatz ähnlicher Größenordnung erneut in der Innenstadt von Neunkirchen. Und das an drei aufeinanderfolgenden Tagen. So waren Ermittler mit gleich mehreren Kommandos auch am Donnerstagabend, 18. Juli, ein weiteres Mal gefragt.