Wie gefährlich ist die Wanze aus Afrika? Neuer invasiver Schädling im Saarland: Die Grüne Reiswanze

Interessant sei die Tatsache, dass hier tatsächlich eine tropische, ursprünglich in Ostafrika verbreitete Art den Weg nach Mitteleuropa geschafft habe. „Bislang waren es immer eher mediterrane-subtropische Arten, die bei uns eingeschleppt wurden.“ Seiner Einschätzung nach dürfte die Reiswanze recht empfindlich auf kalte Winter reagieren - was aus dem Mittelmeerraum eingeschleppte Arten oft noch relativ gut vertrügen. „Bleibt abzuwarten, ob wir in den nächsten Jahren weitere tropische Neuzugänge in unserer einheimischen Flora und Fauna finden werden“, so Renker.