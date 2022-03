„Federal Police Department“ : Neue Masche von Telefonbetrügern: Vorsicht bei dieser Ansage

Service Seit Anfang des Jahres häufen sich im Netz Berichte über Betrugsanrufe, bei denen sich angeblich die Polizei meldet. So verhalten Sie sich in so einem Fall richtig.

Die betrügerischen Anrufe laufen immer ähnlich ab: Eine unbekannte Nummer ruft an. Nach dem Abnehmen hört man eine Bandansage auf Englisch: „This is the Federal Police.“ Darin wird gesagt, dass es verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit dem eigenen Ausweisdokument gäbe. Wie „Netzwelt“ berichtet, ist auch die Rede davon, dass der eigene Ausweis ungültig geworden ist.

In der Folge fordert der Ansager den Angerufenen dazu auf, die „1“ auf dem Telefon zu drücken. So soll man mit einem Beamten von Interpol verbunden werden. Dahinter steckt offenbar eine Kostenfalle.

Auch das weitere Vorgehen ist dann ganz unterschiedlich. Mal fordern die Täter Sie dazu auf, Geld auf ein bestimmtes Konto zu überweisen. Ein anderes Mal sollen Sie Gutscheine kaufen oder eine Software herunterladen. Wir empfehlen Ihnen, nichts von alledem zu tun.

Geben Sie auf keinen Fall irgendwelche persönlichen Daten an den vermeintlichen Officer weiter, bezahlen Sie in keinem Fall Geld und laden Sie keine fremde Software herunter. Am Ende werden Sie über diese Ihre Daten ausspioniert.

Daher die Empfehlung: Bei einem angeblichen Anruf vom „Federal Police Department“ einfach auflegen.

Die Polizei in Wien warnte bereits zu Beginn des Jahres vor ähnlichen Anrufen. Die Polizei veröffentlichte einen Mitschnitt eines Fake-Anrufs auf Twitter und wies auf die betrügerischen Absichten hin. Verdächtige Telefonanrufe sollten bei der zuständigen Polizeibehörde gemeldet werden. Wie RP Online berichtet, wurden in Nordrhein-Westfalen bereits einige ähnliche Fälle gemeldet. Auch im Saarland treten vermehrt Anrufe des „Federal Police Departments“ auf.