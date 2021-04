Polizei sucht Zeugen : Kinderansprecher im Nauwieser Viertel in Saarbrücken unterwegs

Kinderansprecher im Nauwieser Viertel in Saarbrücken unterwegs

Saarbrücken Der Mann hatte dem 13-jährigen Mädchen ein Stück Kuchen angeboten. Zuvor war er auf einem Kindergeburtstag erschienen.

Am Sonntag wurde ein 13-jähriges Mädchen im Bereich der Schumannstraße in Saarbrücken von einem Mann angesprochen. Dieser bot dem Mädchen ein Stück Kuchen an und blockierte ihr kurz den Weg. Anschließend folgte er dem Mädchen noch ein Stück, bevor er sich entfernte. Das verängstigte Mädchen informierte sofort ihren Vater.