Starke Rauchentwicklung : Feuerwehreinsatz in Piesbach: Holzlager einer Schreinerei in Flammen (mit Bildergalerie)

Feuerwehreinsatz in Piesbach: Holzlager einer Schreinerei in Flammen (mit Bildergalerie)

Update Nalbach Starke Rauchentwicklung am Freitagnachmittag im Ortsteil Piesbach der Gemeinde Nalbach: Rasend schnell hatte sich ein Feuer im Holzlager einer Schreinerei ausgebreitet. Was bisher bekannt ist.

Ein verheerendes Feuer hat in der Hauptstraße in Piesbach am Freitag gegen 15.30 Uhr große Teile einer Schreinerei zerstört. In Windeseile breitete sich das Feuer im Holzlager aus.