FKK-Karambolage in Großrosseln Nackter (35) liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei – nackte Beifahrerin (31) springt aus Auto

Dabei waren nicht nur deutsche Ermittler an dem Einsatz beteiligt. Denn während der Tour rund um die Gemeinde wechselte er die Landesgrenzen. Er kam von Frankreich, wo er im Saarland ebenfalls für Aufsehen sorgte. Wie ein Sprecher der Polizei in Völklingen berichtet, fiel den Beamten am Montagnachmittag, 4. September, der unbekleidete Mann auf. Mit ihm im Wagen: Eine Frau, die ebenfalls nichts trug.