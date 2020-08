Lebensrettender Einsatz : Nachbarn retten alte Dame aus brennender Wohnung

(Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Dudweiler Der Brand war in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Dudweiler ausgebrochen.

In einem Mehrfamilienhaus in Dudweiler ist Samstagnacht ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Eine Frau wurde durch den Rauchmelder geweckt und nahm den Brandgeruch wahr. Sie alarmierte eine weitere dort lebenden Frau, die Tochter einer 88-Jährigen, die ebenfalls dort wohnt. Gemeinsam drangen sie in die Wohnung ein und retteten die ältere Dame aus dem brennenden Haus. Danach setzten sie einen Notruf ab.