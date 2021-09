Sturz aus zwölf Metern Höhe : Nach tragischem Unfall in Europa-Galerie: Junge (9) liegt noch auf Intensivstation

Update Saarbrücken Nach dem tragischen Unfall in der Saarbrücker Europa-Galerie liegt der neunjährige Junge weiterhin auf der Intensivstation.

Der neunjährige Junge, der am vergangenen Donnerstag (2. September) nach einem tragischen Unfall mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Klinikum Saarbrücken gebracht wurde, liegt weiterhin auf der Intensivstation. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Freitag auf SZ-Anfrage mit. Genauere Angaben zu seinem Zustand und den Verletzungen konnte die Polizei am Freitag nicht machen.