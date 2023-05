An Tankstelle in Hanweiler 51-Jähriger klemmt Mann mit seinem Auto ein und lässt ihn schwer verletzt liegen

Wie die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mitteilt, geschah der Unfall bereits am 11. April. Der 51-Jährige stand mit seinem Auto an der Tankstelle in Hanweiler, führ rückwärts und kollidierte mit einem hinter ihm stehenden Auto. Dabei wurde dessen Fahrer, der gerade ausgestiegen war, zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Der 51-jährige Franzose flüchtete daraufhin, ohne sich um den Verletzten oder den Schaden zu kümmern. Der eingeklemmte Mann wurde laut Polizei erheblich an den Beinen verletzt und musste stationär behandelt werden.