Täter schnell gefasst : Mann will Geld eintreiben – und beschießt Paar in St. Wendel mit einer CO₂-Pistole

Mann will Geld eintreiben – und beschießt Paar in St. Wendel mit einer CO₂-Pistole

St. Wendel In St. Wendel wollle ein Mann Geld von einem Paar eintreiben. Zunächst lauerte er ihnen auf, ehe er sie attackierte. Dann griff er zu einer CO₂-Pistole.

Ein Mann hat am Montagabend eine Frau und ihren Lebensgefährten attackiert – und mit einer CO₂-Pistole beschossen. Die Tat ereignete sich am 14. März in der Innenstadt von St. Wendel.