Missverständnis in der Familie : 14-Jährige doch nicht ins Saarland entführt

Mainz/Sulzbach Die angebliche Entführung einer Jugendlichen in Rheinland-Pfalz hat sich als Missverständnis aufgrund von Sprachbarrieren innerhalb einer Familie herausgestellt. Der Fall hatte am Mittwoch zu einem länderübergreifenden Polizeieinsatz in Rheinland-Pfalz und Sulzbach geführt.

