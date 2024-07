Einen Tag blieb Verwaltung zu Nach Polizei-Einsatz ging im Rathaus in Illingen erst einmal so gut wie nichts

Für Bürger dicht: keine Beratung, kein direkter Kontakt mit ihnen in Illingen. Nur ein Büro blieb offen. Das Rathaus hatte einen Tag lang geschlossen. Wegen eines umfassenden Polizei-Einsatzes, der wegen eines Zwischenfalls vom Wochenende nötig geworden war. Das bestätigt ein Sprecher der Ermittler in der Dienststelle in Neunkirchen.