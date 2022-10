Bundespolizei : Neue Details zur Notlandung: Flughafen Saarbrücken war 40 Minuten für Flugverkehr gesperrt

Update Saarbrücken/Koblenz Die ungeplante Landung einer einmotorigen Maschine auf dem Flughafen in Saarbrücken hat für eine Zwangspause im Betriebsablauf gesorgt. Mittlerweile gab ein Sprecher der Bundespolizei Details zu dem Zwischenfall bekannt.

Ein technischer Defekt an einer Sportmaschine hat auf dem Flughafen in Saarbrücken -Ensheim den Flugverkehr lahmgelegt. Wie ein Pressesprecher der Bundespolizeidirektion in Koblenz auf SZ-Anfrage mitteilt, waren 40 Minuten keine Starts und Landungen möglich.

Der Flieger war am Sonntag, 23. Oktober, gegen 14.50 Uhr unplanmäßig auf dem Flughafen gelandet. Vorausgegangen war eine Störung an einer Treibstoffleitung. Dabei habe das einmotorige Flugzeug Kerosin verloren. Der Polizeisprecher sprach von 45 Litern.

Das war nach Bundespolizei die Ursache für die Notlandung

Der Pilot hatte zuvor per Funk einen Druckabfall gemeldet, was anfangs irrtümlich mit dem Druck in der Kabine des Dreisitzers in Verbindung gebracht wurde. Das Flugzeug habe trotz des Treibstoffverlusts sicher in Ensheim aufgesetzt. Die beiden Insassen inklusive Pilot blieben unverletzt.