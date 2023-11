Opfer schwebte in Lebensgefahr Nach Messerstecherei in Saarbrücken – Staatsanwaltschaft hat wohl die Tatwaffe

Noch in der Nacht zum 1. November hatten sich Ärzte darum gekümmert, das Leben eines Mannes zu retten. Der war mit mehreren Messerstichen so schwer verletzt worden, dass er in Lebensgefahr schwebte. Nach der Bluttat nahm die Polizei einen mutmaßlichen Täter fest. Seitdem laufen die Ermittlungen auch bei der Staatsanwaltschaft in Saarbrücken.