Alkohol im Spiel Pfefferspray-Einsatz nach Hitlergruß – 37-Jähriger geht in Losheim auf Polizisten los

Losheim am See · Am Donnerstag mussten Einsatzkräfte der Polizei bei einem Einsatz in Losheim am See Pfefferspray einsetzen, um einen aggressiven Mann zu stoppen. Der 37-Jährige wollte auf die Polizisten losgehen – nicht sein einziges Vergehen.

12.07.2024 , 12:04 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler