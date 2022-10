Nach Großrazzia in Spielhallen : Wegen Geheimnisverrats an ihren Geliebten: Staatsanwalt klagt Kommissarin aus Völklingen an

Wegen Geheimnisverrats an ihren Geliebten: Staatsanwalt klagt Kommissarin aus Völklingen an

Völklingen/Großrosseln/Perl Eine Polizistin aus Völklingen soll ihrem Freund Tipps gegeben haben, wann Kontrollen von Glücksspielautomaten anstanden. Für diesen Geheimnisverrat soll sie sich nun vor Gericht verantworten. Doch das könnte nur die Spitze des Eisbergs sein.

Das wirft die Staatsanwaltschaft in Saarbrückerin der Kommissarin aus Völklingen konkret vor

Ihr Partner selbst wird demnächst wegen „gewerbs- und bandenmäßiger unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels“ in elf Fällen vor dem Saarbrücker Landgericht stehen. Ein Tabakladenbetreiber, in dessen Laden Geräte des Automatenaufstellers standen, wird ein solcher Fall vorgeworfen. Auch auf ihn wartet der Prozess am Landgericht.

Großrazzia gegen illegales Glücksspiel

400 Fahnder hatten dazu im Saarland an 13 Orten 40 Gebäude durchsucht. Bei dieser Großrazzia stellten sie annähernd 140 Glücksspielautomaten sicher. Davon soll der mutmaßliche Täter und Freund der Kommissarin mehr als 53 Geräte so dreist verändert haben, dass er die Kunden über den Tisch zog. Beamte aus dem Saarland, aber auch aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg waren im Juli 2021 an dem Einsatz beteiligt. Dieser erfolgte an der saarländisch-französischen Grenze in Großrosseln-Naßweiler sowie rund um Völklingen. Durchsuchungen gab es zudem damals in Perl.