Nach Großrazzia: Überraschende Untersuchungsergebnisse da : Wie viele Geldspielautomaten wirklich manipuliert waren

Großrosseln/Völklingen 400 Fahnder untersuchten im Juli bei einer Großrazzia im Saarland 40 Objekte an 13 Standorten. Der Verdacht: bandenmäßiger Betrug mit illegal manipulierten Glücksspielautomaten. Nun hat sich herausgestellt, dass an mehr als jedem dritten sichergestellten Automaten getrickst wurde.

138 Glücksspielautomaten haben Ermittler bei einer Großrazzia in mehreren Spielhallen an der deutsch-französischen Grenzstraße Bremerhof in Naßweiler sowie im Raum Völklingen einkassiert. Die Betreiber sollen die Automaten manipuliert und damit ihre Kunden betrogen haben.