1000 Euro Beute Nach Diebstahl in Saarlouis: Polizei sucht nach Täterin

Der Vorfall ereignete sich am 28. September im „Jack Wolfskin“-Store am Großen Markt. Dort wurde der Geldbeutel der Geschädigten geklaut. Mit der darin befindlichen Visa-Karte wurden im Anschluss am Geldautomat der Kreissparkasse Saarlouis am Kleinen Markt 1000 Euro abgehoben.