Großeinsatz in Güdingen Brand in Hochhaus mit sieben Verletzten – 52-Jähriger wegen Brandstiftung festgenommen

Am Donnerstag, 4. Mai, brach in einem Hochhaus in Saarbrücken-Güdingen gegen 1.10 Uhr in der Nacht ein folgenschwerer Brand im zwölften Stock aus. Ein Großeinsatz der Rettungskräfte folgte und dauerte bis in den Morgen an. Dutzende Menschen mussten evakuiert werden – sieben Personen wurden verletzt. Darunter auch zwei Einsatzkräfte. Jetzt haben die Ermittler den mutmaßlichen Verursacher festgenommen.