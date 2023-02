Großeinsatz der Feuerwehr : Nach Brand in Autowerkstatt in Schaffhausen – zwei Männer verletzt

Wadgassen

Zwei Verletzte hat am späten Samstagnachmittag der Brand in einer Automobilwerkstatt eines Gebrauchtwagenhandels in der Provinzialstraße im Wadgasser Ortsteil Schaffhausen gefordert. Nach Feuerwehrangaben war bei Arbeiten an einem Pkw Benzin ausgetreten. In der Folge kam es zu einer Verpuffung und zu einem Feuer. Dabei erlitten zwei junge Männer Rauchgasvergiftungen, einer zudem Verbrennungen am Arm.

Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz