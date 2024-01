Polizei und Feuerwehr im Einsatz Flucht übers Dach gescheitert – mutmaßlicher Drogendealer in Dillingen gefasst

Dieser Zugriff in Dillingen hat am Donnerstagvormittag, 25. Januar, für großes Aufsehen gesorgt. Denn die Polizei war mit einem mächtigen Aufgebot zu einem Haus gekommen, um einen Mann festzunehmen. Ihm werden schwere Vorwürfe gemacht, heißt es seitens des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken.