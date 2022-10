In Nunkirchen : Motorradfahrer liefert sich rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei

Wadern Ein Motorradfahrer liefert sich am Dienstagabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Bisher fehlt von dem Fahrer jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bisher noch unbekannter Motorradfahrer hat sich am Dienstagabend, 11. Oktober, gegen 21.20 Uhr in Nunkirchen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Fahrer fiel den Polizisten im Streifenwagen auf, weil an seinem Motorrad kein Kennzeichen angebracht war, wie ein Sprecher am frühen Mittwochmorgen mitteilte.