Unfallflucht in der Landeshauptstadt Motorradfahrer (52) in Saarbrücken schwer verletzt – Polizei sucht Fahrer von goldfarbenen BMW

Die Polizei Saarbrücken sucht einen Fahrer eines goldfarbenen BMW mit französischem Kennzeichen, der einen schweren Unfall verursacht haben soll. Am Mittwoch, 10. April, gegen Mitternacht war es in der Mainzer Straße in Saarbrücken zu der Kollision des Autos mit einem 125er-Roller gekommen, bei dem der 52-jährige Motorradfahrer aus Saarbrücken schwer verletzt wurde.