Festnahme von Interpol in der Dominikanischen Republik : Mörderin aus JVA Zweibrücken gefasst – wie sie fliehen konnte und was sie jetzt erwartet

Foto: Lutz Fröhlich

Saarbrücken/Zweibrücken/Punta Cana Am 14. Oktober kehrte eine verurteilte Mörderin aus ihrem Hafturlaub nicht in die JVA Zweibrücken zurück. Nun wurde sie in der Dominikanischen Republik gefasst. Wie konnte sie überhaupt fliehen? Und was geschieht nun mit ihrer Entlassung, die schon in vier Monaten möglich gewesen wäre?