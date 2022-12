Saarland : 300 Modelleisenbahnen in Wadern gestohlen – was bisher bekannt ist

300 Modelleisenbahnen der Marke Märklin wurden am Wochenende in Wadern aus einem Keller gestohlen. Foto: imago images/Sven Simon/imago stock

Wadern Unbekannte Diebe haben am Samstag in Wadern rund 300 Modelleisenbahnen gestohlen. Was bisher bekannt ist.

In Wadern sind rund 300 Modelleisenbahnen gestohlen worden. Das teilte die Polizeiinspektio Nordsaarland am Sonntag mit. Der oder die Täter hätten ersten Ermittlungen nach am Samstag zwei Stahltüren an dem Anwesen aufgebrochen und sich so Zugang verschafft.