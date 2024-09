Richter ordnet Untersuchungshaft an Drogendealer in Neunkirchen festgenommen – noch schwerwiegendere Vorwürfe gegen 34-Jährigen

Die Polizei in Neunkirchen hat am Dienstag, 17. September, einen Mann (34) in der Innenstadt von Neunkirchen festgenommen, weil er dort Cannabisprodukte an drei Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren verkauft hat. Das teilte eine Sprecherin der Polizei am Freitag, 20. September, mit. Demnach konnten sowohl bei dem Beschuldigten als auch bei den Minderjährigen umfangreiche Beweismittel aufgefunden werden.