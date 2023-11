Bluttat in der Nähe eines Saarbrücker Clubs Opfer (30) nach Messerstecherei in Lebensgefahr – gab es mehrere Täter?

Mehrere Stunden hat sich die Kriminalpolizei (Kripo) mit Informationen zu einer Bluttat mitten in Saarbrücken auf offener Straße gesperrt. Zuerst wollte sie mehr Klarheit über die Tat haben. Dann kamen erste Details zu der Attacke sowie den Beteiligten an die Öffentlichkeit. Jetzt sitzt ein Mann in Haft. Und die Staatsanwaltschaft hat den Fall an sich gezogen.