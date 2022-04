Kripo ermittelt : Messerattacke in Saarbrücken: Mann (27) schwebt in Lebensgefahr – drei Tatverdächtige aus Saarlouis geschnappt

Ein Mann ist schwerverletzt worden. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Update Saarbrücken Bei einem Angriff in einer Wohnung in Saarbrücken-Brebach ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Das Opfer ist nicht bei Bewusstsein. Körperverletzung oder versuchte Tötung – was die Kriminalpolizei bisher weiß.

Mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen ist ein Mann in der Nacht auf Mittwoch, 27. April, ins Krankenhaus gekommen. Er ist zurzeit nicht ansprechbar. Der blutige Vorfall ereignete sich im Saarbrücker Stadtteil Brebach. Die Polizei nahm drei junge Tatverdächtige fest.

Wie ein Sprecher der Kriminalpolizei am frühen Morgen auf SZ-Anfrage mitteilt, waren seine Kollegen der Saarbrücker Polizeiinspektion gegen 2 Uhr alarmiert worden. Demnach hatte der Angegriffene selbst noch Alarm schlagen können.

Er soll in seiner Wohnung angegriffen worden sein. Ob die schweren Blessuren lebensgefährlich sind, sei noch nicht klar. Der Mann kam in die Klinik auf dem Winterberg. Der 27-Jährige sei nicht bei Bewusstsein. Darum gibt es aus seiner Perspektive auch aktuell keine Angaben zur Tat.

Wenig später nach der Attacke nahmen Ermittler drei Tatverdächtige fest. Mittlerweile präzisierte die Polizei ihre Angaben zu diesen Männern. Demnach soll es sich zwei 16 Jahre alte Jugendlichen und einen Heranwachsenden (19) handeln. Sie stammten aus dem Landkreis Saarlouis. Zurzeit befinden sie sich in Gewahrsam. Nähere Angaben machte der Kripo-Sprecher mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht. In welcher Beziehung sie zu dem Niedergestochenen stehen, sei bisweilen unklar.