Bluttat am Saarbrücker Hauptbahnhof : Nach Messerattacke im Zug: Opfer außer Lebensgefahr – Polizei hat Hinweise auf Hintergründe (mit Bildergalerie)

Bluttat am Saarbrücker Hauptbahnhof

Saarbrücken Wenn die Ärzte in der Klinik auf dem Winterberg nicht sofort operiert hätten, dann wäre der Mann höchstwahrscheinlich verblutet. Zwei Männer sollen ihn zuvor durch Stiche mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Warum die mutmaßlichen Täter schon wieder auf freiem Fuß sind.

Mit einem Messerstich in den Bauch ist ein Mann ins Krankenhaus auf dem Saarbrücker Winterberg eingeliefert worden. Mediziner setzten sofort eine Notoperation an, um den lebensgefährlich Verletzten zu retten. Mittlerweile sei er aus dem Gröbsten raus, sagt Bundespolizeisprecherin Maxie Imgenberg.

Bei dem Opfer, das am Montag, 28. März, in einem Zug bei einem Streit niedergestochen worden war , handle es sich um einen 30 Jahre alten Mann aus dem Regionalverband Saarbrücken. Die beiden mutmaßlichen Täter lebten ebenfalls hier. Zurzeit gehen die Ermittler von einem 25-jährigen Haupttäter sowie einem Komplizen (27) aus.

Doch was hat den lebensbedrohlichen Angriff ausgelöst? „Wir gehen von einer Beziehungstat aus“, berichtet die Sprecherin. „Es geht wohl um eine Frau.“ Um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, gibt sie keine weiteren Details. Auch nicht dazu, in welchem Verhältnis das Opfer zu den Tätern oder die besagte Frau zu den in die blutige Auseinandersetzung verwickelten Männern steht.