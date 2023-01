Auf der Fahrt auf den Heidstock : Messer-Überfall auf 76-jährigen Taxifahrer in Völklingen

Völklingen Ein Fahrgast hat einen Taxifahrer mit einem Messer überfallen. Doch der Mann konnte nicht wie erhofft Beute machen. Was die Polizei herausgefunden hat.

Kurz vor Ende der Fahrt spielten sich in einem Taxi in Völklingen am Samstagabend bedrohliche Szenen ab. Dort überfiel um 20.25 Uhr ein noch unbekannter Täter einen 76-jährigen Taxifahrer. Der Mann war in der Völklinger Innenstadt in die Mercedes Benz B-Klasse gestiegen und hatte sich auf den Heidstock in die Straße am Bachberg fahren lassen.