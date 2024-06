„Der Stich ging in den Halsbereich“ Messer-Attacke im Hauptbahnhof Saarbrücken – Tatverdächtiger (32) festgenommen

Wie eine Sprecherin der Bundespolizei auf Anfrage der SZ am Dienstagmorgen mitteilt, stellte sich der Tatverdächtige (32) mit türkischer Staatsangehörigkeit auf der Dienststelle der Bundespolizei am Saarbrücker Hauptbahnhof am Montag gegen 20.30 Uhr selbst und wurde festgenommen. Im Laufe des Dienstags soll er dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. „Zum Tatmotiv können weiterhin keine Angaben geäußert werden“, hieß es.